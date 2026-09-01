Зачем в СССР массово производили стеклянные ёлочные игрушки из ампул

Возьмите в руки старую советскую ёлочную игрушку из бабушкиной коробки — крашеный шарик-«капельку» странной вытянутой формы или гирлянду из тонких стеклянных трубочек.
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