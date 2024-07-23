Джо Байден вновь появился на публике после снятия с выборов

Приезд в аэропорт в штате Делавэр и вылет в Вашингтон стал первым появлением на публике президента США Джо Байдена после его отказа от продолжения участия в президентских выборах, сообщает 23 июля пресс-служба Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии