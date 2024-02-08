«Ростов» попробует подписать Джикию

В «Ростове» заявили, что рассмотрят вариант с приобретением Георгия Джикии. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что в клубе с берегов Дона рассмотрят вариант с подписанием защитника «Спартака» Георгия Джикии.
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