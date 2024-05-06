Дождь, сильный ветер и летняя жара: какой будет погода в Омской области 9 мая. По прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет повышаться с завтрашнего дня, 7 мая.
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Дождь, сильный ветер и летняя жара: какой будет погода в Омской области 9 мая. По прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет повышаться с завтрашнего дня, 7 мая.