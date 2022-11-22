Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Почему артисты должны делать выбор публично? Каждый, в душе, знает кто он. Это у укропов принято спрашивать, ты чей, ...Отвернувшаяся от ...
  • Зоя Жук
    Я вообще не знаю кто это, и Соловьева знаю другого.Зейналова: «Фанат...
  • Светлана Огнева
    ЖИЗНЬ ПОБИЛА? ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ,МАДАМ!От Ирины Отиевой ...

Больше не плешивый! Сергей Соседов отрастил шевелюру и покрасился — фото

Больше не плешивый! Сергей Соседов отрастил шевелюру и покрасился — фото

В прошлом году Сергей Соседов стал ведущим шоу «За гранью» НТВ. Музыкальный критик чувствует себя комфортно в новой ипостаси и решился на эксперименты со внешностью.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх