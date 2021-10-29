Трети китайских застройщиков угрожает дефолт - S&P

Согласно гонконгскому изданию South China Morning Post, рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупредило в эту пятницу, что на фоне продолжающегося кризиса Evergrande трети застройщиков на рыСогласно гонконгскому изданию South China Morning Post, рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупредило в эту пятницу, что на фоне продолжающегося кризиса Evergrande трети застройщиков на рынке недвижимости Китая угрожают «реальные риски дефолта».