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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Трети китайских застройщиков угрожает дефолт - S&P

Согласно гонконгскому изданию South China Morning Post, рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупредило в эту пятницу, что на фоне продолжающегося кризиса Evergrande трети застройщиков на рыСогласно гонконгскому изданию South China Morning Post, рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупредило в эту пятницу, что на фоне продолжающегося кризиса Evergrande трети застройщиков на рынке недвижимости Китая угрожают «реальные риски дефолта».

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