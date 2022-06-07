Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А не будут брать — отключим газ! /УправДом -  "Бриллантовая рука"/Россия ограничила...
  • Максим
    Вспоминается старая шутка про микросхему с десятью ножками и двумя ручками для переноски :-)Intel впервые вжи...
  • Ингерман Ланская
    а Это - Арест молодых коммунистов вызвал волну негодования по всему миру - вааще для поржать))))))))))))))))))))))))))Британские коммун...

Дипломатические отношения Германии с Украиной настроены на ухудшение 

Дипломатические отношения Германии с Украиной настроены на ухудшение 

ФРГ все больше склоняется в сторону России На днях издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от общения с украинским послом Андреем Мельником, объяснив это тем, что намерена говорить на официальном уровне только с министрами других государств, и ее не интересуют контакты с послами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх