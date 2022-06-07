Дипломатические отношения Германии с Украиной настроены на ухудшение 

ФРГ все больше склоняется в сторону России На днях издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от общения с украинским послом Андреем Мельником, объяснив это тем, что намерена говорить на официальном уровне только с министрами других государств, и ее не интересуют контакты с послами.
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