Дважды женился на одной возлюбленной и изменил ей с украинкой. Кому разбил сердце Жан-Клод Ван Дамм

На заре 90-х звезда боевиков трижды номинировался на MTV Movie Awards как «Самый желанный мужчина». Поклонницы по всему миру до сих пор охотятся на Жан-Клода Ван Дамма, и остается лишь гадать, остепенился ли он в пятом браке.
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