Ледяной дождь разбил несколько автомобилей в Челябинской области

ТОП дорожных аварий, которые случились, как только ненастье обрушилось на Южный Урал.Антициклон, который принёс на территорию Челябинской области ледяной дождь со снегом, сразу стал причиной нескольких ДТП.
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