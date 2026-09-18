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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Унион» пропустил 3+ мяча в 3 последних матчах. 1.16 – «Бавария» забьет минимум трижды, 1.49 – 4+ гола

«Бавария» примет «Унион» в 4-м туре Бундеслиги. Клуб из Берлина пропустил минимум 2 мяча во всех матчах этого сезона.

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