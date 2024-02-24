Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

вага карлито Какой момент удачный! Не зевать! Мы в конце концов проводим денацификацию и что нам мешает ее провести тщательнее!?))))

фарид сабиров На орудие денег нет привезла памперсы но много. Это же ее тема половые органы она в этом может и разбирается. Не зря же фемили урссала вор де бляйен