В Киев с визитом прибыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она присоединилась к ряду европейских лидеров, которые также приехали в украинскую столицу.
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Комментарии
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вага карлито
Какой момент удачный! Не зевать! Мы в конце концов проводим денацификацию и что нам мешает ее провести тщательнее!?))))
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18 час.
фарид сабиров
На орудие денег нет привезла памперсы но много. Это же ее тема половые органы она в этом может и разбирается. Не зря же фемили урссала вор де бляйен
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18 час.
Владимир Елкин
Почему бы России не ликвидировать эту шелупонь, приехавшую с инспекцией на окраину России, назвавшейся украиной? Или хотя бы пусть в штаны наделают! Может, поумнеют?!
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17 час.
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