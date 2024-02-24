Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

В Киев с визитом прибыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она присоединилась к ряду европейских лидеров, которые также приехали в украинскую столицу.

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Комментарии
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вага карлито
Какой  момент удачный! Не зевать! Мы в конце  концов проводим денацификацию и что нам  мешает  ее провести  тщательнее!?))))
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18 час.
фарид сабиров
На орудие денег нет привезла памперсы но много. Это же ее тема половые органы она в этом может и разбирается. Не зря же фемили урссала вор де бляйен
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18 час.
Владимир Елкин
Почему бы России не ликвидировать эту шелупонь, приехавшую с инспекцией на окраину России, назвавшейся украиной? Или хотя бы пусть в штаны наделают! Может, поумнеют?!
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17 час.

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