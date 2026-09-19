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Ле Пен потребовала от властей Франции твердости в отношении России из-за «Ашана»

Ле Пен потребовала от властей Франции твердости в отношении России из-за «Ашана»

Лидеры французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордан Барделла обвинили Россию во враждебных действиях против Франции и других европейских стран.

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