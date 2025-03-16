Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу отметил важное достижение для экономики страны – международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня.
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