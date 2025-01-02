Илон Маск обвинил администрацию Байдена в измене

Администрация Байдена за бесценок продает материалы для стены на границе с Мексикой.фото: x.com/elonmuskОснователь SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов со стены на границе с Мексикой.
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