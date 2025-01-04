Экстравагантные активности становятся все популярнее

Турниры по пощечинам, обниманию деревьев и серфингу среди собак — рассказываем о своеобразных видах спорта, придуманных в последние годы<strong>2024-й стал годом спорта во главе с летней Олимпиадой и чемпионатом Европы по футболу.
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