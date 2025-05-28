"Безрассудный комментарий": США осудили Медведева за слова о Третьей мировой войне

Он заявил, что его высказывание не соответствует статусу мировой державы.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал в соцсети X заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что худшим сценарием развития отношений между Россией и США является Третья мировая война.
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