"Безрассудный комментарий": США осудили Медведева за слова о Третьей мировой войне

Он заявил, что его высказывание не соответствует статусу мировой державы.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал в соцсети X заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что худшим сценарием развития отношений между Россией и США является Третья мировая война.