Линус Вайсбах: «С нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба. Постараюсь всеми способами помочь СКА провести отличный сезон»

Шведский нападающий Линус Вайсбах поделился ожиданиями от выступления за СКА. – Какие личные цели вы ставите перед собой в дебютном сезоне в КХЛ ? Чего вы ждете лично от себя? – Я с нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба, сильной команды.
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