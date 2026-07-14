Линус Вайсбах: «С нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба. Постараюсь всеми способами помочь СКА провести отличный сезон»

Шведский нападающий Линус Вайсбах поделился ожиданиями от выступления за СКА. – Какие личные цели вы ставите перед собой в дебютном сезоне в КХЛ ? Чего вы ждете лично от себя? – Я с нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба, сильной команды.