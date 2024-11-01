НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Прудникова
    В итоге Дэвис-Смолкин перейдут в Грузию, а Дарио не отпустят в Чехию. Буду надеяться, что со своей нынешней партнерше...Барбара Фузар-Пол...
  • Виктория
    Пасечник в итоге партнерша.Дарио Чиризано мо...
  • Виктория
    Удачи этой паре!Елизавета Пасечни...

Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх

Всего в 9 играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 10 (5+5) баллов. Сегодня за 17:30 (7:13 – в большинстве) у форварда 1 бросок в створ ворот, 7 – заблокировано, 2 – мимо ворот, полезность – «плюс 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх