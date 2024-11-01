Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх

Всего в 9 играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 10 (5+5) баллов. Сегодня за 17:30 (7:13 – в большинстве) у форварда 1 бросок в створ ворот, 7 – заблокировано, 2 – мимо ворот, полезность – «плюс 2».
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