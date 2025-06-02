Украина и Россия готовятся к переговорам в Стамбуле

Делегации Украины и России планируют встретиться 2 июня в Стамбуле для очередного раунда мирных переговоров, несмотря на усиление воздушных атак в условиях продолжающегося военного противостояния на их территориях.
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