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Царьград

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Обязательные консультации психолога при разводе: мнение Госдумы о будущем закона

Обязательные консультации психолога при разводе: мнение Госдумы о будущем закона

Нина Останина, председатель комитета Госдумы, высказала сомнения относительно принятия закона об обязательных консультациях у психолога для разводящихся пар с детьми.

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