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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали в Республике Крым петербуржца, хранившего крупную партию синтетического наркотика в банковской ячейке

В Крыму сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в республику с целью сбыта наркотиков прибыл 49-летний житель Санкт-Петербурга.

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