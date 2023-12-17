Сын Михаила Боярского рассказал о самочувствии отца

Народный артист передает всем большой привет и благодарит за беспокойство, подчеркнул онСын народного артиста РСФСР Михаила Боярского депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал Daily Storm о самочувствии своего отца.
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