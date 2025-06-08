В Липецкой области продавщица обокрала своего босса из-за финансовых трудностей

В полицию Долгоруковского района поступило заявление от владельца местного киоска. По его словам, в ночь с 27 на 28 мая неизвестные, подобрав ключ к замку, проникли в помещение и похитили из кассы более 75 тысяч рублей.
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