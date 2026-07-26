Королев поздравил труженицу тыла из Твери со 100-летием — Нина Ивановна Галахова в годы войны трудилась в колхозе вместо ушедших на фронт мужчин, а после войны освоила профессии счетовода, бухгалтера и стенографистки.
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