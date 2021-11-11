О главном с Минкультом: успехи на Западе и уникальные проекты российского кино

Какие российские фильмы оценили критики за рубежом? Что выбирают россияне? Насколько важен патриотический посыл в кино для подрастающего поколения? На эти и другие вопросы «Народных Новостей» ответила пресс-служба Министерства культуры России.
Какие российские фильмы оценили критики за рубежом? Что выбирают россияне? Насколько важен патриотический посыл в кино для подрастающего поколения? На эти и другие вопросы «Народных Новостей» ответила пресс-служба Министерства культуры России.
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