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О главном с Минкультом: успехи на Западе и уникальные проекты российского кино

О главном с Минкультом: успехи на Западе и уникальные проекты российского кино

Какие российские фильмы оценили критики за рубежом? Что выбирают россияне? Насколько важен патриотический посыл в кино для подрастающего поколения? На эти и другие вопросы «Народных Новостей» ответила пресс-служба Министерства культуры России.

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