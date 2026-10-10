Are You Ready For "American COVID"? Authored by Kit Knightly via OffGuardian, The cold season is here, which means people getting sniffles, which means those few deluded people still living in 2020 are running out to test themselves for Covid the moment they - or, indeed, someone they happen to know - sneezes.
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