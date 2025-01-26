О состоянии аварийности на территории Феодосийского городского округа, а также проблеме детского дорожно-транспортного травматизма

Уважаемые участники дорожного движения – взрослые и дети!За 12 месяцев 2024 года на дорогах муниципального образования городской округ Феодосия зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых смертельно травмировано 2 человека и 77 человек получили травмы … .