О состоянии аварийности на территории Феодосийского городского округа, а также проблеме детского дорожно-транспортного травматизма

Уважаемые участники дорожного движения – взрослые и дети!За 12 месяцев 2024 года на дорогах муниципального образования городской округ Феодосия зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых смертельно травмировано 2 человека и 77 человек получили травмы … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии