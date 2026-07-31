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Мальдини о смерти Барези: «Ты защищал меня, когда я был ребенком, направлял в юности и вдохновлял, когда я стал мужчиной. Нам будет тебя не хватать, капитан»

Бывший защитник « Милана » Паоло Мальдини написал пост по случаю ухода из Франко Барези .  Экс-защитник «Милана» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.

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