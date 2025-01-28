Не так, как раньше: климатолог рассказал, какими будут зимы в России

Не так, как раньше: климатолог рассказал, какими будут зимы в РоссииАномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.