Житель Омска задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Омской области совместно с коллегами из регионального УФСБ установили причастность местного жителя к совершению тяжких преступлений и задержали его по месту проживания.
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