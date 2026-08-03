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Порядок, государство

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Житель Омска задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Омской области совместно с коллегами из регионального УФСБ установили причастность местного жителя к совершению тяжких преступлений и задержали его по месту проживания.

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