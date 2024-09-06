Когда-то Марс был планетой, богатой водой

﻿﻿Марс когда-то был богатой водой планетой. Однако сегодня это засушливая пустыня. Что случилось с водой? Как она оторвалась от земли? Рассеяется ли он в космос или просачивается в землю? Если оно исчезло, какие процессы способствовали этому событию? Недавно, благодаря совместным наблюдениям космического телескопа Хаббл и орбитального аппарата НАСА MAVEN (Марсианская атмосфера и нестабильная эволюция), ученые смогли лучше понять процесс, посредством которого вода на Марсе, по-видимому, распространяется в космос.