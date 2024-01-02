После вечеринки Ивлеевой Киркоров осознал, что у него много врагов

Певец заявил о том, что его "опустили с небес на землю".Попавший в опалу и вырезанный из эфиров всех телеканалов Филипп Киркоров записал длинный тост-поздравление в своих социальных сетях, где сделал ряд громких заявлений.
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