После вечеринки Ивлеевой Киркоров осознал, что у него много врагов

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Царьград

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Комментарии
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петр кузнецов
нет Филя ,у тебя не врагов много ,а друзей мало ,даже очень мало....
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