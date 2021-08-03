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Без названия

Без названия

Подстанции преобразил художник Виктор Широбоков из школы граффити «Гаражи» Художники расписали трансформаторные подстанции в Сургуте в рамках проекта «Музей под открытым небом» арт-резиденции «Квартира» и «Сургутских городских электрических сетей».

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