Злоумышленники начали рассылать российским водителям поддельные сообщения об эвакуации автомобилей, спекулируя на новостях о планируемом введении цифровых предупреждений через портал «Госуслуги», заявила ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.
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