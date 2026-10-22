Злоумышленники начали рассылать российским водителям поддельные сообщения об эвакуации автомобилей, спекулируя на новостях о планируемом введении цифровых предупреждений через портал «Госуслуги», заявила ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.