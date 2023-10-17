Темпы наступления ВС РФ высокие, несмотря на сплошные минные поля Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сводка нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 октября 2023 г.
Окружение Авдеевки: Водяное — наше, «заруба жесткая»
Комментарии
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вага карлито
Одно несомненно еще малость и все местные успехи по малу перейдут в одну головную боль бандеровской сволочи!))Странно что многие из воюющих на усраине хохлов не понимают ради чего они зажмуриваются так массово! Огляделись бы посмотрели что натворили всем скопом!
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