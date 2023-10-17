Окружение Авдеевки: Водяное — наше, «заруба жесткая»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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вага карлито
Одно несомненно еще малость и все  местные успехи по малу перейдут в одну головную боль бандеровской сволочи!))Странно что многие из воюющих на усраине   хохлов не понимают ради чего они  зажмуриваются так массово! Огляделись бы посмотрели что натворили всем скопом!
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