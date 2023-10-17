Окружение Авдеевки: Водяное — наше, «заруба жесткая»

вага карлито

Одно несомненно еще малость и все местные успехи по малу перейдут в одну головную боль бандеровской сволочи!))Странно что многие из воюющих на усраине хохлов не понимают ради чего они зажмуриваются так массово! Огляделись бы посмотрели что натворили всем скопом!