Егор Крид в последнее время регулярно упоминает, что для него самым главным и желанным подарком станет ребенок.
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Егор Крид в последнее время регулярно упоминает, что для него самым главным и желанным подарком станет ребенок.