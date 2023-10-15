Что нужно знать о кнопке ГЛОНАСС

Все вокруг покупают кнопку ГЛОНАСС, а вы выпали из контекста и не знаете, зачем они это делают? Или наоборот: друзья и коллеги, округлив глаза, непонимающе смотрят на вас и вашу кнопку? В этом материале мы ответим на все вопросы.