Что нужно знать о кнопке ГЛОНАСС

Все вокруг покупают кнопку ГЛОНАСС, а вы выпали из контекста и не знаете, зачем они это делают? Или наоборот: друзья и коллеги, округлив глаза, непонимающе смотрят на вас и вашу кнопку? В этом материале мы ответим на все вопросы.
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