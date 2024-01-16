Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    После 9-и дневных возлияний,  не только флешку потерять можно. Приходится теперь мнимую кражу придумывать.Сотрудницу Госдум...
  • Русский Империалист
    Зачёт губеру ! А вот губер МО не уследил за тем, чтобы дороги и тротуары были почищены вовремя.🇷🇺«Внезапно» выпавш...
  • Константин Самарин
    США надо внести в список самых лпасных террористических группировок.В Крыму предложил...

Снижение цен на стройматериалы не повлияло на строительство домов в Севастополе по стоимости

Снижение цен на стройматериалы не повлияло на строительство домов в Севастополе по стоимости

Эксперты утверждают, что цены на строительные материалы в 2023 году заметно снизились. «Среди строительных материалов изменение цен составило: на стекло оконное листовое +1,7%, ламинат +1%, рубероид +0,9%, гипсокартон, линолеум +0,7%, еврошифер +0,4%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх