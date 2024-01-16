Снижение цен на стройматериалы не повлияло на строительство домов в Севастополе по стоимости

Эксперты утверждают, что цены на строительные материалы в 2023 году заметно снизились. «Среди строительных материалов изменение цен составило: на стекло оконное листовое +1,7%, ламинат +1%, рубероид +0,9%, гипсокартон, линолеум +0,7%, еврошифер +0,4%.
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