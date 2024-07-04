Жители Восточного Дегунина провезут по МЦД велосипеды на фестиваль бесплатно

Провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), включая первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1), будет бесплатным с 18:00 6 июля по 12:00 7 июля в связи с проведением Ночного велофестиваля в Москве.