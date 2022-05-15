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Дженсон Баттон о своем самом недооцененном напарнике: «Баррикелло. Рубенс обладал выдающимися инженерными способностями»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что среди своих напарников наиболее недооцененным с точки зрения таланта и уровня выступлений гонщиком считает Рубенса Баррикелло.

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