Расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированный пункт управления ВСУ

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30, входящий в состав группировки войск «Днепр», успешно уничтожил замаскированный пункт управления Вооруженных сил Украины, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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