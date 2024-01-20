Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу поздравил с праздником военнослужащих инженерных войск

Шойгу поздравил с праздником военнослужащих инженерных войск

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днем инженерных войск действующих военнослужащих и ветеранов ВС РФ, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины.

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