Завкафедры журфака МГУ Иван Засурский уволился и уехал из страны

- Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну, - написал он в своем аккаунте в Facebook*.
- Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну, - написал он в своем аккаунте в Facebook*.
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