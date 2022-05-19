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Завкафедры журфака МГУ Иван Засурский уволился и уехал из страны

Завкафедры журфака МГУ Иван Засурский уволился и уехал из страны

- Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну, - написал он в своем аккаунте в Facebook*.

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