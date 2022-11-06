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Медведева рассказала, что сделала татуировку: «Заметят только самые-самые внимательные»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сделала татуировку. – В телеграм-канале ты написала, что сделала тату.

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