Дорин Речан в День государственного флага: «Именно флаг сопровождает нас во все важные моменты жизни»

Республика Молдова отмечает День Государственного флага. В праздничном мероприятии, состоявшемся перед зданием правительства, приняли участие председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены кабинета министров и депутаты парламента Молдовы.
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