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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Марини перейдет из «Хонды» в «Тек 3» в 2027-м

Команда MotoGP «Тек 3» объявила о сделке с гонщиком « Хонды » Лукой Марини с 2027 года. 29-летний итальянец выступает в премьер-классе с 2021-го, за «Хонду» – с 2024-го.

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