Связисты ЦВО выполнили специальные задачи в ходе занятий в Самарской области

Занятия являются плановыми и направлены на повышение профессионального уровня военных связистов, отработку всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования объединения для эффективного управления подчиненными соединениями и воинскими частями.
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