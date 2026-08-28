Игорь Крутой — про Губина: «Если соскучится по сцене, он наберет и скажет: «Я готов!»

Композитор вспомнил, каким был певец в 90-х. Андрей Губин Предоставлено организаторами мероприятияСегодня вышла новая серия масштабного документального проекта «Вирус попсы» на медиаплатформе СМОТРИМ, при поддержке ИРИ.
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