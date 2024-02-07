Блинкен в Израиле заявил о слишком высоких потерях среди «невинных жителей Газы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве, в среду, 7 февраля, заявил, что ежедневные потери среди «невинных жителей» сектора Газа в результате израильской военной операции остаются «слишком высокими», – сообщает The Times of Israel.
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