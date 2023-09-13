Почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? Они ведь похожи!

Светлана Митленко Не думаю, что сумбурно. Вообще-то я уже говорила, что это вполне себе известный искаусствовед. Ее часто приглашают и в Русский музей и в Третьяковку читать курс лекций. Мало того, она (опять-таки по заказу, а раз заказывают, значит востребована) часто пишет рецензии как на выставки, так и на всяческие культурные мероприятия. Кстати, именно она выступила против того, чтоб Троицу кисти Рублева передали церкви. И вовсе не потому, что против церкви, а доходчиво объяснила, чем именно этот шаг может закончится для самого изображения. А то, что именно так пишет... ну так она с большой долей иронии иногда выступает. Кому-то нравится, кому-то нет, но как искусствовед она вполне квалифицирована.

ВераВерная Спасибо. Мне статья как раз понравилась. Конечно, чтобы понять все тонкости разбора, надо иметь соответствующую подготовку. Но базовые вещи до меня дошли))) Вот не зря никогда не была поклонницей Шилова. Рыночная мазня. Считаю его творчество вкусовщиной и "цыганщиной". Но он - продукт своей эпохи. Кто платил - тот и заказывал музыку. Жаль только, что работая на потребу соответствующей публики, он и сам этой публикой стал...